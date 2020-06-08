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Gülistan Doku'dan 5 Ocak'tan beri haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 17:02 | Son Güncelleme

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 156'ncı günde de sürdürüldü.

Gülistan Doku'dan 5 Ocak'tan beri haber alınamıyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMALAR 156'INCI GÜNDE DE DEVAM ETTİ

Gülistan Doku'nun arama çalışmaları 156'ncı günde de devam ederken bugünkü arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma polisleri katıldı. Tunceli AFAD ekipleri, Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinden Uzunçayır Baraj Gölü'nün elektrik üretimi yapılan türbinlerin bulunduğu bölgeye kadar olan 10 kilometrelik alanda arama çalışmalarını yürütürken, dalgıç polisleri de Sarısaltık Viyadüğü bölgesinde gün içinde dalışlar yaparak Gülistan Doku'dan iz aradı. Gün boyu yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

Kaynak: DHA

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