Gülşen'in sütyensiz tarzı dikkat çekmişti! Bakın Amerika'dan kaç paraya getirtti

Sık sık iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen bir döndü pir döndü. Konserinde siyah dekolte detaylı bir elbise ve leopar desenli eldiven tercih eden Gülşen'in sütyensiz tarzı sosyal medyayı salladı.

Şarkıcının konser görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada gündem olması sonrası kıyafetin dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus'dan esinlenildiği de gözlerden kaçmadı.

Gülşen, 2. Sayfa'nın haberine göre üzerindekileri Amerika'dan getirtti. İddiaya göre elbise 56 bin TL , eldivenler ise 14 bin 600 TL.

Programa konuk olan Selen Görgüzel ise bunun üzerine "Çok anlamsız" yorumlarında bulundu.



