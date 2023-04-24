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Gülşen'in sütyensiz tarzı dikkat çekmişti! Bakın Amerika'dan kaç paraya getirtti

24.04.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı konserinde iddialı tarzıyla yine olay olan Gülşen sosyal medyayı salladı. Miley Cyrus'un elbisesine benzer bir elbiseyle sahnede şov yapan Gülşen'in bu tarz için ne kadar ödediği de ortaya çıktı.

Gülşen'in sütyensiz tarzı dikkat çekmişti! Bakın Amerika'dan kaç paraya getirtti

Sık sık iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen bir döndü pir döndü. Konserinde siyah dekolte detaylı bir elbise ve leopar desenli eldiven tercih eden Gülşen'in sütyensiz tarzı sosyal medyayı salladı.

Şarkıcının konser görüntülerinin kısa sürede sosyal medyada gündem olması sonrası kıyafetin dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus'dan esinlenildiği de gözlerden kaçmadı.

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Gülşen, 2. Sayfa'nın haberine göre üzerindekileri Amerika'dan getirtti. İddiaya göre elbise 56 bin TL , eldivenler ise 14 bin 600 TL.

Ekran Alıntısı

Programa konuk olan Selen Görgüzel ise bunun üzerine "Çok anlamsız" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen sahne kıyafetleri

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