KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

31.05.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda sahne kostümleri ile sıkça konuşulan Gülşen, ne giyse yeni bir akım başlatmayı başarıyor. Günümüzde yeniden moda hâline gelen yüksek belli ve İspanyol paça pantolon stilini üstüne yakıştıran sanatçı, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Siz de Gülşen'in tarzını beğeniyor ve giydiği pahalı kıyafetlerin uygun fiyatlı muadillerini arıyorsanız sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı alternatiflerine mutlaka göz atmalısınız!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Giydikleri ile şık görünmek her kadının hayali. Göz önünde olan sanatçılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin giydiği kıyafetlerin sokak tarzına yansıdığını görmek mümkün. Son zamanlarda her giydiği kıyafetle olay hâline gelen ve yeni bir akım yaratmayı başaran ünlü sanatçı Gülşen, İzmir konserinde giydiği İspanyol paça jean ile beğenileri toplamayı başardı. Tabii ki Gülşen'in pantolonunu alacak bütçeye sahip olmayabilirsiniz. Üzülmeyin, pantolona neredeyse bire bir benzeyen uygun fiyatlı alternatifleri sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Vücudu toparlayan Yüsra Ticaret İspanyol Paça Pantolon

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Gülşen'in İzmir konserinde giydiği jean pantolona renk ve kesimi itibariyle alternatif olan ürün, vücudu sıkıca sardığı için görünümünüzü daha ince bir forma sokar. Ultra yüksek bel kesimi sayesinde göbek bölgesinde fazlalık olanların rahatça tercih edebileceği Yüsra Ticaret İspanyol Paça Pantolon, bacak boyunu olduğundan daha uzun ve ince gösterir. Crop bluz, askılı büstiyer, spor ayakkabı ya da topuklu ayakkabılar ile kombin yapıldığında hem günlük hayatta hem özel günlerde giyilen kot pantolon, tarzınızı yansıtır. İster spor ister şık... Ürünü nasıl kombinleyeceğiniz size kalmış!

Ürünü İncele

2. Paça detaylarıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Mavi Yırtmaçlı Yüksek Bel Slim Flare Jeans

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Paçasında bulunan yırtmaç detaylarıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Mavi Yırtmaçlı Yüksek Bel Slim Flare Jeans, en çok satılan ve beğenilen modeller arasında yer alıyor. Kesimi ve üstte duruşu ile Gülşen'in pantolonuna alternatif olabilecek ürün, ister günlük ister şık olarak kombin yapılabiliyor. 32-42 beden aralığında olan kadınlara hitap eden pantolonu beğenenler için ürünün birbirinden farklı tam 11 renk seçeneği bulunuyor. %99 pamuk ve %1 elastan içeren ürün, yumuşak dokusu sayesinde özellikle yaz aylarında rahat etmenizi sağlıyor. Yüksek bel kesimi ile vücudunuzu olduğundan daha güzel gösteren pantolon modelini daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. Koton kumaştan üretilen It's Basic Kadın Mavi Renk Flare Kalıp İspanyol Paça Yüksek Bel Jean

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Rengi, kesimi ve tarzı ile Gülşen'in pantolonuna benzeyen It's Basic Kadın Mavi Renk Flare Kalıp İspanyol Paça Yüksek Bel Jean, koton kumaş türü sayesinde yaz kış kullanıma uygun. Özellikle yaz aylarında tercih edilen kot pantolonların kumaşına dikkat etmekte fayda var. Kumaş yapısı ile teninizi asla rahatsız etmeyen ve vücudunuzu sıkıca toparlayan ürün, dolabınızın sevilen parçaları arasına girmeye aday! Uygun fiyatlı, kaliteli ve vücudunuzu güzel gösteren İspanyol paça pantolon arayışındaysanız bu ürüne göz atmanızı ve sepetinize eklemenizi öneriyoruz!

Ürünü İncele

4. Düğme detaylarıyla dikkat çeken Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kot Pantolon

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Son yıllarda trend hâline gelen çok düğmeli pantolonlar, özellikle göbek bölgesinde fazlalıkları olan kişilerin hayatını kurtarıyor. Karın bölgesini toparlayarak daha güzel gösteren Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kumaş Pantolon, kaliteli ve hava alan kumaş yapısı ile yaz aylarında da kullanıma uygun. Crop bluz, ip askılı büstiyer, gömlek, spor veya topuklu ayakkabılar ile kombin yapılarak şık bir tarz yaratabileceğiniz jean, dolabınızın gözdesi olacak! Kusurları örterek hayat kurtaran ve bacak boyunu olduğundan uzun gösteren ürünü daha yakından inceleyin ve sepetinize eklemeyi unutmayın!

Ürünü İncele

5. Gülşen'in pantolonuna bire bir benzeyen CROSS JEANS Slim Straight Paçası Yırtmaçlı Çapraz Kemerli Jean Pantolon

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

"Gülşen'in konserde giydiği pantolonun aynısını bulmak istiyorum." diyorsanız sizi böyle alalım! Neredeyse bire bir aynısı olmasına rağmen uygun fiyatlı olan CROSS JEANS Slim Straight Paçası Yırtmaçlı Çapraz Kemerli Jean Pantolon, her yönüyle sizi mutlu edecek ürünler arasında. Geniş beden yelpazesi ve vücuda oturan kesimi sayesinde size özel dikilmiş gibi hissedeceğiniz pantolon modeli, kusursuz görünmenizi sağlayacak! %99 pamuk ve %1 elastan içeren kumaş türü sayesinde teninizi asla rahatsız etmeyen ürün, yaz kış kolayca tercih edilebilecek jean modelleri arasında bulunuyor!

Ürünü İncele

6. Yıkamasıyla beğeni kazanan Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kot Pantolon

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"Yıkamaya elverişli jean, tam benim tarzım." diyorsanız aradığınız ürün burada olabilir! Yıkaması ve kesimiyle beğeni kazanan Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kot Pantolon, Gülşen'in giydiği jean stiline uygun fiyatlı alternatif olabilir. Vücudunuzu sıkıca sararak toparlayan pantolon, ultra yüksek bel kesimi sayesinde belinizi olduğundan daha ince göstererek kusurlu bölgelerinizi örtüyor. Crop üstler, spor ya da topuklu ayakkabılar ile her mevsimde kombin yapılabilen ürün, kurtarıcı jean modelleri arasında yer alıyor. Dolabınızın kurtarıcı parçaları arasına girecek olan ürüne daha yakından bakmak ister misiniz?

Ürünü İncele

7. Sade ve şık: Bershka Kemerli Low Waist Palazzo Jeans

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

"Düşük bel model jean pantolon arıyorum." diyorsanız hem Gülşen'in giydiği modele benzeyen hem düşük bel kesimine sahip olan Bershka Kemerli Low Waist Palazzo Jeans aradığınız ürün olabilir. %98 pamuk ve %2 elastan içeren kumaş türü sayesinde vücudunuzu toparlayan ve kusursuz görünüme kavuşturan pantolon modeli, retro giyim tarzını benimseyenlere hitap ediyor. Vintage ayakkabı ve çantalar, beli açık bırakan crop üstler ile kombin yapıldığında tarzınızı zirveye ulaştıracak olan jean pantolonu daha yakından incelemeyi ve sepetinize eklemeyi unutmayın!

Ürünü İncele

8. Pamuklu kumaşıyla rahatlık sağlayan TRENDYOLMİLLA Mavi Yüksek Bel Flare Jeans

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Pamuk karışımlı kumaş yapısı ile yaz kış her mevsimde rahat etmenizi sağlayan TRENDYOLMİLLA Mavi Yüksek Bel Flare Jeans, kusursuz görünümden hoşlananların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ultra yüksek bel kesimi ve İspanyol paçaları ile vücudunuzu sıkı gösteren ürün, dolabınızın kurtarıcı parçaları arasına girmeye aday gösterilebilir. 34-42 beden aralığına sahip her kadının tercih edebileceği jean, her vücut tipine uyum sağlıyor. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli ve uzun ömürlü bir alternatif arayışındaysanız bu ürünü size takdim edelim!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınızAslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız
Karıncalar geldikleri gibi gidecekler! Mutlaka deneyinKarıncalar geldikleri gibi gidecekler! Mutlaka deneyin
Cilt lekelerini tamamen geçiriyor! Her evde bulunuyorCilt lekelerini tamamen geçiriyor! Her evde bulunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Yaz aylarında ayaklarınızı rahatlatacak en iyi sandalet markaları

Yaz aylarında ayaklarınızı rahatlatacak en iyi sandalet markaları

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Evleriniz için en iyi baharat öğütücü modelleri

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacaklar!

Evinize şıklık ve mutfağınıza yenilik katacaklar!

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Tümünü Gör
Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Açık hava etkinlikleri için kullanabileceğiniz en iyi projektör modelleri

Yıldızların altında uyumayı sevenler için en iyi kamp matı çeşitleri

Yıldızların altında uyumayı sevenler için en iyi kamp matı çeşitleri

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Yasak Elma'nın Kumru karakterinin stilini benimsemek isteyenler için deri pantolon önerileri

Yasak Elma'nın Kumru karakterinin stilini benimsemek isteyenler için deri pantolon önerileri

Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Tümünü Gör
Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Fiyat performans açısından harikalar yaratan Lenovo Tab P11'e göz atalım

Banyosunda şıklık arayanlar için en iyi duş seti markaları ve modelleri

Banyosunda şıklık arayanlar için en iyi duş seti markaları ve modelleri

Yaza hazırlananların çantasında bulunması gereken en iyi sıkılaştırıcı vücut kremi

Yaza hazırlananların çantasında bulunması gereken en iyi sıkılaştırıcı vücut kremi

Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

Faydaları saymakla bitmeyen en iyi kakao yağı çeşitleri

Yasak Elma Ender'in stilini benimsemek isteyenlere bordo elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Ender'in stilini benimsemek isteyenlere bordo elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Gülşen'in çok beğenilen transparan sahne kıyafetine alternatif öneriler

Gülşen'in çok beğenilen transparan sahne kıyafetine alternatif öneriler

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Alerjisi olan hassas kulaklar için en iyi hypoallergenic küpe çeşitleri

Yaz aylarında ayaklarınızı rahatlatacak en iyi sandalet markaları

Yaz aylarında ayaklarınızı rahatlatacak en iyi sandalet markaları

Yasak Elma'nın Kumru karakterinin stilini benimsemek isteyenler için deri pantolon önerileri

Yasak Elma'nın Kumru karakterinin stilini benimsemek isteyenler için deri pantolon önerileri

Gülşen'in çok beğenilen transparan sahne kıyafetine alternatif öneriler

Gülşen'in çok beğenilen transparan sahne kıyafetine alternatif öneriler

Yasak Elma Ender'in stilini benimsemek isteyenlere bordo elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Ender'in stilini benimsemek isteyenlere bordo elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Su ısıtıcısında oluşan kireci temizlemenin en pratik yolu

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Cildinizi rahatlatacak ve gerginliği alacak en iyi güneş sonrası kremleri

Cildinizi rahatlatacak ve gerginliği alacak en iyi güneş sonrası kremleri

Güneşle randevularınız için kullanabileceğiniz en iyi bronzlaştırıcı çeşitleri

Güneşle randevularınız için kullanabileceğiniz en iyi bronzlaştırıcı çeşitleri

Çamaşır makinenize ekleyin! Bu etkilerini hiç duymamıştınız…

Çamaşır makinenize ekleyin! Bu etkilerini hiç duymamıştınız…

Evdeki karıncaları tamamen kaçırmak için bu numaraları mutlaka deneyin

Karıncalar geldikleri gibi gidecekler! Mutlaka deneyin

Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.