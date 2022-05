Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Giydikleri ile şık görünmek her kadının hayali. Göz önünde olan sanatçılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin giydiği kıyafetlerin sokak tarzına yansıdığını görmek mümkün. Son zamanlarda her giydiği kıyafetle olay hâline gelen ve yeni bir akım yaratmayı başaran ünlü sanatçı Gülşen, İzmir konserinde giydiği İspanyol paça jean ile beğenileri toplamayı başardı. Tabii ki Gülşen'in pantolonunu alacak bütçeye sahip olmayabilirsiniz. Üzülmeyin, pantolona neredeyse bire bir benzeyen uygun fiyatlı alternatifleri sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Vücudu toparlayan Yüsra Ticaret İspanyol Paça Pantolon

Gülşen'in İzmir konserinde giydiği jean pantolona renk ve kesimi itibariyle alternatif olan ürün, vücudu sıkıca sardığı için görünümünüzü daha ince bir forma sokar. Ultra yüksek bel kesimi sayesinde göbek bölgesinde fazlalık olanların rahatça tercih edebileceği Yüsra Ticaret İspanyol Paça Pantolon, bacak boyunu olduğundan daha uzun ve ince gösterir. Crop bluz, askılı büstiyer, spor ayakkabı ya da topuklu ayakkabılar ile kombin yapıldığında hem günlük hayatta hem özel günlerde giyilen kot pantolon, tarzınızı yansıtır. İster spor ister şık... Ürünü nasıl kombinleyeceğiniz size kalmış!

2. Paça detaylarıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Mavi Yırtmaçlı Yüksek Bel Slim Flare Jeans

Paçasında bulunan yırtmaç detaylarıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Mavi Yırtmaçlı Yüksek Bel Slim Flare Jeans, en çok satılan ve beğenilen modeller arasında yer alıyor. Kesimi ve üstte duruşu ile Gülşen'in pantolonuna alternatif olabilecek ürün, ister günlük ister şık olarak kombin yapılabiliyor. 32-42 beden aralığında olan kadınlara hitap eden pantolonu beğenenler için ürünün birbirinden farklı tam 11 renk seçeneği bulunuyor. %99 pamuk ve %1 elastan içeren ürün, yumuşak dokusu sayesinde özellikle yaz aylarında rahat etmenizi sağlıyor. Yüksek bel kesimi ile vücudunuzu olduğundan daha güzel gösteren pantolon modelini daha yakından incelemeye ne dersiniz?

3. Koton kumaştan üretilen It's Basic Kadın Mavi Renk Flare Kalıp İspanyol Paça Yüksek Bel Jean

Rengi, kesimi ve tarzı ile Gülşen'in pantolonuna benzeyen It's Basic Kadın Mavi Renk Flare Kalıp İspanyol Paça Yüksek Bel Jean, koton kumaş türü sayesinde yaz kış kullanıma uygun. Özellikle yaz aylarında tercih edilen kot pantolonların kumaşına dikkat etmekte fayda var. Kumaş yapısı ile teninizi asla rahatsız etmeyen ve vücudunuzu sıkıca toparlayan ürün, dolabınızın sevilen parçaları arasına girmeye aday! Uygun fiyatlı, kaliteli ve vücudunuzu güzel gösteren İspanyol paça pantolon arayışındaysanız bu ürüne göz atmanızı ve sepetinize eklemenizi öneriyoruz!

4. Düğme detaylarıyla dikkat çeken Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kot Pantolon

Son yıllarda trend hâline gelen çok düğmeli pantolonlar, özellikle göbek bölgesinde fazlalıkları olan kişilerin hayatını kurtarıyor. Karın bölgesini toparlayarak daha güzel gösteren Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kumaş Pantolon, kaliteli ve hava alan kumaş yapısı ile yaz aylarında da kullanıma uygun. Crop bluz, ip askılı büstiyer, gömlek, spor veya topuklu ayakkabılar ile kombin yapılarak şık bir tarz yaratabileceğiniz jean, dolabınızın gözdesi olacak! Kusurları örterek hayat kurtaran ve bacak boyunu olduğundan uzun gösteren ürünü daha yakından inceleyin ve sepetinize eklemeyi unutmayın!

5. Gülşen'in pantolonuna bire bir benzeyen CROSS JEANS Slim Straight Paçası Yırtmaçlı Çapraz Kemerli Jean Pantolon

"Gülşen'in konserde giydiği pantolonun aynısını bulmak istiyorum." diyorsanız sizi böyle alalım! Neredeyse bire bir aynısı olmasına rağmen uygun fiyatlı olan CROSS JEANS Slim Straight Paçası Yırtmaçlı Çapraz Kemerli Jean Pantolon, her yönüyle sizi mutlu edecek ürünler arasında. Geniş beden yelpazesi ve vücuda oturan kesimi sayesinde size özel dikilmiş gibi hissedeceğiniz pantolon modeli, kusursuz görünmenizi sağlayacak! %99 pamuk ve %1 elastan içeren kumaş türü sayesinde teninizi asla rahatsız etmeyen ürün, yaz kış kolayca tercih edilebilecek jean modelleri arasında bulunuyor!

6. Yıkamasıyla beğeni kazanan Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kot Pantolon

"Yıkamaya elverişli jean, tam benim tarzım." diyorsanız aradığınız ürün burada olabilir! Yıkaması ve kesimiyle beğeni kazanan Yüsra Ticaret İspanyol Paça Kot Pantolon, Gülşen'in giydiği jean stiline uygun fiyatlı alternatif olabilir. Vücudunuzu sıkıca sararak toparlayan pantolon, ultra yüksek bel kesimi sayesinde belinizi olduğundan daha ince göstererek kusurlu bölgelerinizi örtüyor. Crop üstler, spor ya da topuklu ayakkabılar ile her mevsimde kombin yapılabilen ürün, kurtarıcı jean modelleri arasında yer alıyor. Dolabınızın kurtarıcı parçaları arasına girecek olan ürüne daha yakından bakmak ister misiniz?

7. Sade ve şık: Bershka Kemerli Low Waist Palazzo Jeans

"Düşük bel model jean pantolon arıyorum." diyorsanız hem Gülşen'in giydiği modele benzeyen hem düşük bel kesimine sahip olan Bershka Kemerli Low Waist Palazzo Jeans aradığınız ürün olabilir. %98 pamuk ve %2 elastan içeren kumaş türü sayesinde vücudunuzu toparlayan ve kusursuz görünüme kavuşturan pantolon modeli, retro giyim tarzını benimseyenlere hitap ediyor. Vintage ayakkabı ve çantalar, beli açık bırakan crop üstler ile kombin yapıldığında tarzınızı zirveye ulaştıracak olan jean pantolonu daha yakından incelemeyi ve sepetinize eklemeyi unutmayın!

8. Pamuklu kumaşıyla rahatlık sağlayan TRENDYOLMİLLA Mavi Yüksek Bel Flare Jeans

Pamuk karışımlı kumaş yapısı ile yaz kış her mevsimde rahat etmenizi sağlayan TRENDYOLMİLLA Mavi Yüksek Bel Flare Jeans, kusursuz görünümden hoşlananların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ultra yüksek bel kesimi ve İspanyol paçaları ile vücudunuzu sıkı gösteren ürün, dolabınızın kurtarıcı parçaları arasına girmeye aday gösterilebilir. 34-42 beden aralığına sahip her kadının tercih edebileceği jean, her vücut tipine uyum sağlıyor. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli ve uzun ömürlü bir alternatif arayışındaysanız bu ürünü size takdim edelim!