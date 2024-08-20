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Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e imam nikahı kıydırdı evden masörü kovdu! "Yanımdayken başkasının ona dokunmasına..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.08.2024 11:41
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. İmam nikahı kıydıkları ortaya çıkan ünlü çiftten Gülseren Ceylan itiraflarıyla herkesi şaşırttı. Ceylan, masaj yapan çalışanı işten çıkarttığını söyledi.

MYNET-Ünlü şovmen Şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, son olarak Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu.

Dini nikâh kıydırdıklarını açıklayan ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikâh olmasını, ben de tamam dedim. Dini nikâh yaptık” dedi.

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MASÖRÜ EVDEN KOVDU

İmam nikahı açıklamasıyla uzun süre konuşulan ünlü çiftten şaşırtan açıklamalarda geldi. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan’ın evde kendisine masaj yapan çalışanı işten çıkarttırdığını ve kendisinin masaj yaptığını söyledi.

Konu ile ilgili konuşan Ceylan, “Benden masaj istesin, yanımdayken başkasının ona dokunmasına, masaj yapmasına sinir oluyorum. Evde çalışan masörler vardı, hepsini kovdururum, ben kendim ayaklarına masaj yapıyorum” şeklinde konuştu.

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'EVLENMEK İSTEMEZSE...'

Gülseren Ceylan, “Hayatımda ilk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu. Ben normalde gezen tozan bir insandım ama şu an ev hanımı oldum tamamen. Ben Mehmet Ali’yi bilerek ilişkiye başladım, eski eşlerini, çocuklarını biliyorum. Evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride ben Mehmet Ali Erbil’den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım, kaç yaşında adam, kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı, düşünmeden imza atarım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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