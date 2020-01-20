HABER
  4. Gülüş estetiğine sahip olmamak öz güven eksikliği yaratabilir

Gülüş estetiğine sahip olmamak öz güven eksikliği yaratabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Serkan Görgülü: - "Ortodontik tedavi ihtiyacı çoğu zaman estetik beklentilerden kaynaklanmaktadır. Gülüş estetiğine sahip olmayan bireylerde öz güven eksikliğiyle birlikte görülen psikolojik problemler oluşmaktadır" - "Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilen bir tedavi tekniğidir. Ancak büyüme gelişim döneminde bozuklukların şiddetlenmeden tespit edilerek önlem alınması ve erken dönemde tedavi edilmesi hem sonuç hem de tedavinin kalıcılığı açısından oldukça önem arz etmektedir"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Serkan Görgülü, ortodontik tedavi ihtiyacının çoğu zaman estetik beklentilerden kaynaklandığını belirterek, "Gülüş estetiğine sahip olmayan bireylerde öz güven eksikliğiyle birlikte görülen psikolojik problemler oluşmaktadır." dedi.

Doç. Dr. Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortodontinin öncelikli hedefinin dokuların normal konumlarını korumak, eğer bir bozulma oluşuyorsa bunu durdurmak veya mevcut bir bozukluk varsa bunu tedavi ederek fonksiyonel ve estetik açıdan hastayı ideal duruma getirmek olduğunu belirtti.

Görgülü, ortodontik problemlerin oluşmasında genetik kadar çevresel faktörlerin de etkili olduğuna işaret etti.

Bunlardan bazılarının uzun süre biberon veya emzik kullanımı, ağızdan soluk alıp verme, parmak emme, dudak veya yanak ısırma gibi anormal alışkanlıklar olduğunu dile getiren Görgülü, bunların yanı sıra süt dişlerinin çürük gibi nedenlerle erken kaybı, kaybedilen dişlerin yerine yer tutucu gibi koruyucu apareylerin yapılmaması ve sonucunda ağızdaki mevcut dişlerin hareket etmesinin daimi dişlerin çıkması aşamasında ortodontik problemlere sebep olabildiğini söyledi.

Problemlerin erken yaşta yapılan muayenelerle teşhis edilmesinin bozukluk oluşmasını engelleyebileceğini veya tedavi sürecini kısaltıp kolaylaştırabileceğini vurgulayan Görgülü, "Ortodontik tedavi ihtiyacı çoğu zaman estetik beklentilerden kaynaklanmaktadır. Gülüş estetiğine sahip olmayan bireylerde öz güven eksikliğiyle birlikte görülen psikolojik problemler oluşmaktadır." diye konuştu.

Doç. Dr. Serkan Görgülü, ortodontik tedavinin estetik görünüm dışında konuşma ve çiğneme fonksiyonlarına da katkıda bulunduğunu aktardı.

Görgülü, ortodontik sorunu olup tedavi görmeyen bireylerde ağız bakımı zorlaştığı için temizlenemeyen bölgelerin oluştuğunu, bunun da diş çürüğü ve diş eti hastalıkları görülmesi ihtimalini artırdığını söyledi.

"Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilen bir tedavi tekniğidir. Ancak büyüme gelişim döneminde bozuklukların şiddetlenmeden tespit edilerek önlem alınması ve erken dönemde tedavi edilmesi hem sonuç hem de tedavinin kalıcılığı açısından oldukça önem arz etmektedir." diyen Görgülü, bu sayede daha kolay tedavi seçenekleriyle daha başarılı sonuçlar elde edilebileceğini vurguladı.

- Tedavi için süt dişlerin değişmesini beklemeye gerek yok

Doç. Dr. Görgülü, ihtiyacın tespiti ve tedavi için yanlış bilinen bir kanı olan süt dişlerinin tamamının değişmesi gerekliliğinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Erken dönemde ortodontik bozuklukların öngörülerek önlem alınabilmesi için çocukların 8-9 yaşlarından itibaren ortodonti uzmanı bir hekimin kontrolünde olmaları, çene ve diş yapısı oturuncaya kadar da düzenli takip edilmeleri uygun bir yaklaşım olacaktır. Bu sebepten tıbbın birçok alanında olduğu gibi bu alanda da erken teşhis ve tedavi çok büyük önem arz etmektedir.

Yetişkinlerde de ortodontik problemlerin tedavileri mümkün. Ancak kemik yapısı ve yoğunluğundaki farklılıklar ve hasta beklentisi açısından tedavi seçenekleri farklılık gösterebilmektedir. İskelet yapıyı ilgilendiren bozukluklar ise ancak cerrahi destekli ortodontik tedavi ile çözülebilir ya da uygun bir ağız yapısı var ve görünüş bozukluğu şiddetli değilse kemik yapıya müdahale edilmeksizin uzlaşı tedavileri tercih edilebilir. Yetişkin hastalar sosyal hayatı etkileyebilecek metal görünümlü braketler yerine bozukluğun türüne göre estetik braketler ve şeffaf plaklarla da tedavi edilebilmekte. Ancak doğru tedavi planlamasının yapılması ve düzeltilecek bozukluğa göre uygun tedavi tekniklerinin kullanılması oldukça önemli. Zira estetik amaçlı bu tekniklerin de kısıtlandığı durumlar ve başarıyla uygulanamadığı olgular da mevcuttur. Bu sebeple hastanın beklentilerine göre tedaviyi yapacak olan hekimin yönlendirmesi ve tedavi seçeneğine hekim ve hastanın beraber karar vermesi daha uygun olmaktadır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Sağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyorSağlıklı beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor
'Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir''Şubata kadar grip aşısı yaptırılabilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülüş estetiği Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Serkan Görgülü ortodontik tedavi

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Yeni virüs' bulaşanların sayısı 200'ü aştı!

'Yeni virüs' bulaşanların sayısı 200'ü aştı!

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı (Uyuz nasıl bulaşır, uyuz hastalığı belirtileri nelerdir?)

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Diş beyazlatmada kalıcı çözüm dental lazer tekniği

Diş beyazlatmada kalıcı yöntem!

Şişlik nedeniyle gittiği hastanede karnında 11 kiloluk kitle olduğunu öğrendi

Karın şişliğiyle hastaneye gitti, 11 kiloluk kitle çıktı!

Akıllı telefon şarjı uzun gitmesi için ne yapmalı? İşte 7 basit öneri

7 adımda telefonunuzun pil ömrünü uzatın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.