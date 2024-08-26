Gümüşgöze Mahallesi’nin ana ulaşım yolu 64 sene sonra yenilenecek

Alanya Belediyesi, tüm mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenice, Burçaklar, Gümüşgöze, Türktaş ve Süleymanlar olmak üzere 5 mahallenin ulaşım yollarından birisi olan ve yıpranmaya bağlı olarak işlevini kaybetmeye başlayan eski Sirge Köprüsü’nde yenileme ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak’ın yerinde takip ettiği çalışmalarla köprü yeniden kullanışlı hale getiriliyor.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, “1960’lı yıllarda imece usulüyle buradaki vatandaşların kendi el gücüyle yapılan bir köprüdeyiz. Muhtarımız, Başkanımız Osman Tarık Özçelik’ten bakım yapılmasını talep etmişti. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımızla birlikte bu köprünün yapımı gerçekleştiriliyor. Köprünün, bugünün şartlarına uygun hale getirilmesi için ivedi bir şekilde çalışıyoruz. Gerek Osman Tarık Özçelik Başkanımıza, gerekse Fen İşleri’nden Sorumlu Başkan Yardımcımız Murat Levent Koçak’a teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.