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Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin: Sadece bir çözüm bulunmasını istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 09:17 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de mahallelere inen ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakinlerinden Rıdvan Kullukçu, "Biz ayıların vurulmamasından yanayız. Doğal yaşamlarına geri bırakılsınlar. Sadece bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin: Sadece bir çözüm bulunmasını istiyoruz

Doğu Karadeniz’de son yıllarda ayı popülasyonunda artış olduğu belirlendi. Artvin ve Trabzon’da avcılar tarafından işkence ile öldürülmeleriyle gündeme gelen ayılar, Gümüşhane’de gün ortası mahallelere inmeye başladı. Eskibağlar Mahallesi’ne inen ayılar bahçelere giriyor, yiyecek arıyor. Bahçelerine yiyecek bırakanlar, ayıların tehdit oluşturmaması için doğal yaşamlarına bırakılmalarını istiyor.

'SADECE BİR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Rıdvan Kullukçu, ayıların son 2-3 yıldır mahalleye inmeye başladığını belirterek ''Mahallemizin bazı yerlerinde arıcılık yapanlar var. Bir de ayıların aç kaldıkları için de mahallemize inmeye başladığını düşünüyorum. Ayılar henüz birebir tehdit oluşturmadı. İllaki biriyle karışılacaktır ve bu tehdit oluşturmayacak anlamına gelmez. Biz ayıların vurulmamasından yanayız. Doğal yaşamlarına geri bırakılsınlar. Sadece bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ayılardan bir şikâyetimiz yok, onları seviyoruz'' diye konuştu.

Ayılar için bahçelere yiyecek bıraktıklarını anlatan Kullukçu, ''Biz diğer hayvanlara olduğu gibi ayılar içinde yiyecek bırakıyoruz. Bu yemlemeler doğallarında yapılsa, mahalleye ineceklerini düşünmüyoruz. Ayılar aç kalınca bir tehdit oluşturabilir, biz de bunu engellemek için yiyecek bırakıyoruz ki aç kalmasınlar'' dedi.

‘BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN KORKUYORUZ’

Sevil Tuncay (80) ise, ''Bahçemde çalışırken bir ses duydum ve kafamı kaldırdığımda ayıyı gördüm. Bahçeme girmişti. Bahçemde sebzelerim var, galiba aç olduğu için mahalleye iniyor. Hayvanlara zarar vermeyi hiçbirimiz istemeyiz. Ayı bize zarar verebilir bu yüzden onu alıp, doğal yaşam alanına bıraksınlar. Çünkü buralarda insanlar var, burası bir mahalle. Hayvan aç, biz ona ne verebiliriz ki. Ayıları doğal yaşam alanına götürsünler. Ben tek başıma bahçeye gittiğimde korkuyorum'' diye konuştu.

Kaynak: DHA


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