Gümüşhane ve Bayburt'ta ilkbaharda kar

Mevsim normalleri dışında yağan kar, Gümüşhane ve Bayburt'u ilkbaharda beyaza bürüdü.

Gümüşhane'de, eski yerleşim yerlerinden, yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplandı.

Farklı inançlara hizmet etmiş çeşitli yapılar, nisan ayındaki kar yağışıyla farklı bir güzelliğe büründü.

- Bayburt

Bayburt'ta ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.