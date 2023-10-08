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Gün boyu gök gürleyecek, sağanak yağış görülecek! Meteoroloji o illeri bir bir uyardı: Günün ilk saatlerinde başlayacak

08.10.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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Yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak, gün boyu ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına ve sağanağın etkili olacağı iller için uyarı geldi.

Gün boyu gök gürleyecek, sağanak yağış görülecek! Meteoroloji o illeri bir bir uyardı: Günün ilk saatlerinde başlayacak

Sıcak havalar gün geçtikçe etkisini ülke genelinde kaybettiriyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde fırtına görülecek. Karadeniz de fırtınanın yanı sıra kuvvetli yağış alacak.

GÜN BOYU FIRTINALI OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Karadeniz'in batısında da yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Tahminlere göre, yarın Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede 09.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Fırtına sağanak

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