HABER

GÜNCELLEME - 2 Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden 111'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden 111'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te düzenlenen aday meslek memurluğu sınavlarında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığına yönelik, sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturmada bu sınavlara istinaden ataması gerçekleştirilen 275 kişinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimiyle irtibatları, ByLock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS, KPDS gibi sınavlara ilişkin düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edildi."

Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı olarak İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesince düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 111 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Klasik otomobil, motosiklet ve antika sobalar, tarihi kervansaraydaKlasik otomobil, motosiklet ve antika sobalar, tarihi kervansarayda
Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktıTehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock Dışişleri Bakanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü KPSS sınav usulsüzlük

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.