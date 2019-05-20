GÜNCELLEME - 2 Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden 111'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te düzenlenen aday meslek memurluğu sınavlarında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığına yönelik, sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturmada bu sınavlara istinaden ataması gerçekleştirilen 275 kişinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimiyle irtibatları, ByLock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS, KPDS gibi sınavlara ilişkin düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edildi."

Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı olarak İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesince düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 111 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

