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GÜNCELLEME 2 - Fransa'da bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:39 | Son Güncelleme

Trappes kentinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı - Saldırgan, polis operasyonuyla öldürüldü - Fransız basınında yer alan haberlere göre, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi İÇİŞLERİ BAKANININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın Trappes kentindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşımını yitirdi,1 kişi ağır yaralandı.

Yvelines Valiliğinden yapılan açıklamada, Paris'in 30 kilometre batısındaki Trappes kentinin merkezinde, sabah saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırganın polisin düzenlediği operasyonla öldürüldüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere gittiği Trappes kentinde yaptığı açıklamada, saldırganın psikolojik sorunları bulunan bir suçlu olduğunu belirtti.

Saldırıda ölen kişilerin saldırganın annesi ve kız kardeşi olduğunu açıklayan Collomb, Versailles savcılığının soruşturma başlattığını bildirdi.

Europe 1'de yer alan haberde, 1982 doğumlu saldırganın, Trappes'ta Camille Claudel Caddesi'nde bir müstakil eve girdiği ve 20 dakika sonra elinde bıçakla çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde ise saldırganın "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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bıçaklı Fransa saldırı Trappes

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