GÜNCELLEME 2 - Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması

Zanlının da kısa sürede yakalandığını vurgulayan Vali Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma anda olay yürütülmektedir." dedi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Vali Bilgin, kayıp ihbarının ardından yapılan arama çalışması sonrası Zeynep Esin'in cansız bedeninin metruk bir binada katledilmiş olarak bulunduğunu anımsattı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, dün gece yaşanan olay nedeniyle tüm kentin yasta olduğunu söyledi.

Aileye başsağlığı dileyen Vali Bilgin, "huzur kenti" olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

Bir gazetecinin "Bu gaddarca bir şey, neden öldürüldü?" sorusuna Bilgin, "Bunun nedeni olamaz, genç bir kızımız, çocuğumuz, hepimizin evladı var. Açıkça söylüyorum bu gaddarca, haince bunun izahı olamaz." yanıtını verdi.

Vali Bilgin daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören acılı anne Elif Esin ile baba Sezer Esin'i ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Bilgin burada yaptığı konuşmada, "Yüce Allah bu olayı gerçekleştirenleri kahır sıfatıyla kahretmesini diliyoruz" dedi.

- Esin'in son görüntüleri

Bu arada, Zeynep Esin'in ölü bulunmasından önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Kız çocuğunun, ölü bulunmasından yaklaşık 11 saat önce Yayla Mahallesi'ndeki evine 200 metre uzaklıktaki bir bakkala girdiği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre dün saat 14.00'te bakkala giren Esin'in neşeli tavırlarla çikolata alarak bakkaldan ayrıldığı görülüyor.