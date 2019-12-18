GÜNCELLEME 2 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2 otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 10'u öğrenci 11 kişi de yaralandı.

Samsun'dan Çarşamba yönüne giden D.P'nin (48) kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi, Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, İ.B. (53) idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçti.

Bu şeritte karşı yönden gelen M.G. (70) yönetimindeki 55 LS 221 plakalı otomobille de çarpışan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Sürücülerden M.G. ile yaralı öğrenciler Batuhan Yılmaz (16), Zülal Işıl Çörtük (14), Ebrar Makas (19), Yunus Emre Şen (15), Aslı Çatalsakal (16), Nergis Yenice (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Rabia Kılıç Arslan (18), Osman Can (18), Erkut Şenyar (16) ve Sude Nezor (18) ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere sevk edildi.