HABER

GÜNCELLEME 2 - Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 19:57 | Son Güncelleme

YARALILARIN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2 otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 10'u öğrenci 11 kişi de yaralandı.

Samsun'dan Çarşamba yönüne giden D.P'nin (48) kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi, Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, İ.B. (53) idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçti.

Bu şeritte karşı yönden gelen M.G. (70) yönetimindeki 55 LS 221 plakalı otomobille de çarpışan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Sürücülerden M.G. ile yaralı öğrenciler Batuhan Yılmaz (16), Zülal Işıl Çörtük (14), Ebrar Makas (19), Yunus Emre Şen (15), Aslı Çatalsakal (16), Nergis Yenice (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Rabia Kılıç Arslan (18), Osman Can (18), Erkut Şenyar (16) ve Sude Nezor (18) ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan öğrenci Batuhan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir özel hastanedeki yoğun bakım servisinde tedavisi süren Zülal Işıl Çörtük'ün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücüler D.P. ve İ.B. ile kazaya karıştığı öne sürülen 55 BN 179 plakalı otomobilin sürücüsü N.D. gözaltına alındı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda, araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya karaşın öğrenci servisinin devrilmeden önceki anları ise güvenli kameralarınca kaydedildi.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
ABD Konsolosluğu Çalışanı Tanık Olduğu Davaya GetirilmediABD Konsolosluğu Çalışanı Tanık Olduğu Davaya Getirilmedi
(Özel) Uludağ’da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu(Özel) Uludağ’da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarşamba Kaza minibüs öğrenci servisi Samsun

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.