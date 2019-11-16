GÜNCELLEME 2 - Suruç Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

Şanlıurfa Valiliği, hakkındaki terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Çevik hakkındaki "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.

Çevik hakkında adli sürecin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."