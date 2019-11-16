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GÜNCELLEME 2 - Suruç Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

Terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş görevlendirildi - Kaymakam Aktaş, belediye binasına giderek görevine başladı - Belediye binasına yürümek isteyen HDP'li gruptan, polise mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı GELİŞMELER EKLENDİ

Şanlıurfa Valiliği, hakkındaki terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Çevik hakkındaki "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı belirtildi.

Çevik hakkında adli sürecin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

- Kaymakam Aktaş görevine başladı

Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş da karar sonrası görevine başladı.

Belediye binasına giden Aktaş, makama geçmesinin ardından ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili görevlilere talimatlar verdi.

- 5 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve HDP Suruç İlçe Belediyesi Meclis üyelerinin de bulunduğu bir grup, belediye binasına doğru yürüyüş yapmak istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan ve yürüyüşe devam eden grubu, çevik kuvvet polisleri önlerine barikat kurarak durdurdu.

Polis grubu dağıtırken, HDP Milletvekili Sürücü'nün de koşarak polis barikatını aşmaya çalıştığı, başarılı olamayınca da güvenlik güçlerinin elindeki kalkanları iteklediği görüldü.

Yaşanan olay sırasında polis ekiplerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle aralarında belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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Ayşe Sürücü belediye görevlendirme gözaltı HDP polis Suruç

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