GÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yeni ve Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada M.A'ya partililer müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında parti üyesi Abdullah Altun da M.A'nın savurduğu bıçakla yaralandı.

Burada yanına gelen M.A, önce Yeni ile bir süre sohbet etti, daha sonra bağırarak yanında getirdiği bıçakla Yeni'yi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanı olan Fikret Yeni, partisince merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Faili de belli, inşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Olay, şüpheli restorana geliyor 'merhaba' diyor sonra bıçağı çekiyor, inşallah yakalamaya çalışacağız. Fikret Yeni bacağından yaralanmış, bir sıkıntısı yok. Tekrar geçmiş olsun. Olayın sebebini de araştırıyoruz."

- "Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı"

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de yazılı açıklamasında, Yeni'nin, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği bir toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan Yeni'nin, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildiren Güler, "Saldırganın yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlatmıştır." ifadesini kullandı.

- "Toplantıdan sonra böyle bir hadisenin olması oldukça manidar"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Yeni'yi ziyaret etmek için hastaneye geldi.