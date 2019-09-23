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GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:51 | Son Güncelleme

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobildeki baba ile 3 oğlu yaşamını yitirdi - Kazada anne ile 3 kişi daha yaralandı - Tek tabuta konulan baba ile bir oğlunun cenazeleri, Şarkışla'dan Sivas'a getirildi CENAZELERİN GÖNDERİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 3 oğlu öldü, 4 kişi yaralandı.

Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç (9), sevk edildikleri Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Hicran (33) ve Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32) ve Fatih Umuç (23), Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, ölen çocukların annesi Aysun Umuç'un tedavisi sürüyor.

Araçtakilerin, Sarıkamış Devlet Hastanesi bilgi işlem personeli Hakan Umuç'un Hatay'daki kız kardeşinin düğününe katıldıktan sonra Kars'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu arada kaza yerinde, Hakan Umuç ile dün evlenen kız kardeşinin yer aldığı fotoğraf dikkati çekti.

Dere yatağına yuvarlanan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

- Cenazeler Kars'a gönderildi

Baba Hakan ile oğlu Yunus Emre Umuç'un cenazeleri, yakınları tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Tek tabuta konulan cenazeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Sivas'a getirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç'un (9) cenaze işlemlerinin de tamamlanmasının ardından baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.

Hatay'da dün akşam düzenlenen düğün töreniyle evlenen Fatma Köse, ağabeyinin ve yeğenlerinin cenazelerinin çıkarılışı sırasında tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Köse'yi eşi Sinan Köse teskin etmeye çalıştı.

Casim Umuç da oğlunun ve torunlarının tabutuna sarılarak ağıt yaktı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla trafik kazası

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