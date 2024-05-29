Sahibine ulaşılamayan araba pazar tezgahı oldu! Görenler şaşırdı 'Her hafta yaşanıyor'

Merkez Mahallesi'nde Çarşamba günü kurulan semt pazarına gelen pazarcı esnafı Hürriyet Akan, belediyeden kiraladığı kendisi için tahsis edilen alanda bir otomobili park edilmiş halde buldu. Çevrede yapılan tüm aramalara rağmen sürücüye ulaşılamadı. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yardım istendi.

KİRALAMA ŞİRKETİNE AİTMİŞ

İki zabıta memuru plaka sorgulama sistemi ile araç sahibine ulaşabilmek için emniyet müdürlüğünden yardım istedi. Yapılan araştırmada otomobilin bir kiralama şirketine ait olduğu belirlendi. Ancak firmaya ulaşılamadı.

SAHİBİ BULUNAMAYAN OTOMOBİLİN ÜSTÜNÜ DE TEZGAH OLARAK KULLANMAYA KARAR VERDİ

Saatler ilerledikçe çaresiz kalan Hürriyet Akan, tezgah açmak için çalışmaya başladı. Masaların üzerine örtüler açan Akan, sahibi bulunamayan otomobilin üzerini de tezgah olarak kullanmaya karar verdi. Akan, otomobilin üzerine tahta ve örtü koyduktan sonra ürünleri satmak üzere burada sergiledi.

"BİR PAZAR GÜNÜ VE YİNE BURADA UNUTULAN BİR OTOMOBİL"

Geçen hafta da yine benzer bir olayla karşılaştıklarını belirten Akan, sürücülerin ön cama mutlaka ulaşılabilecek bir telefon numarası bırakmalarını istedi.

Pazarcı Yusuf Danış ise, bu olayların hemen her hafta yinelendiğini belirterek, "Bir pazar günü ve yine burada unutulan bir otomobil" dedi.

Pazara gelen müşteriler ise, tezgaha çevrilen otomobilin şaşkınlığını yaşadı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





