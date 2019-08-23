GÜNCELLEME 4 - Samsun'da sağanak

Yukarı mahallelerde çok büyük bir taşkın olduğunu belirten Akgül, "Üç, dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız. Şehir merkezinde köprü üzerini aşan su, şehir merkezinin içinde tekstil fabrikamız, hastanemiz ve esnafımızda büyük hasar oluşturdu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız, yaşamını yitirdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle akıntıya kapılan bir kişi ile heyelan altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

- Terme'de iki yaya köprüsü yıkıldı

Terme ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi de sağanak nedeniyle arttı.

Çayın taşma noktasına gelmesi ve suyun üzerindeki köprü ile aynı seviyeye ulaşması üzerine Terme Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle ağaç ve diğer malzemelerin köprünün ayaklarına takılıp taşkına neden olmaması için çalışma yaptı.

Çay üzerinde yayaların geçmesi amacıyla yapılan iki demir köprü ise yıkıldı.

İlçe merkezindeki rögarlardan yaşanan taşkınlar, Çay, Yenimahalle ve Pazaryeri mahalleleri ile sanayi sitesi bölgesinde sokakların su altında kalmasına yol açtı.

Ekipler, kenarlarına çakıl dökerek çayın taşabilecek sularının şehir merkezine gelmemesi için önlem aldı.

Belediyeden sahiplerinin araçlarını dere kenarından alması için uyarı anonsu yaptı.

Sahil güvenlik ekibi de helikopterle bölgeyi havadan tarayarak olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol etti.

Helikopterden Terme Çayı bölgesinde 2 kişinin mahsur kaldığını gören sahil güvenlik ekibi, bu kişilerin tahliyesini gerçekleştirdi.