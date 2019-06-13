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GÜNCELLEME- ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi - Pompeo: - "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok" POMPEO'NUN AÇIKLAMASININ DETAYLARI EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan dolayı İran'ı suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın uzun zamandır Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını sabote ettiğini, şimdi ise her noktada benzer saldırılar düzenlediğini öne süren Pompeo, son 2 aydır İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara atıfta bulundu.

Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yapılan son saldırılardan da sorumlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok. Bu saldırı, İran'ın ABD ve ortaklarına karşı düzenlediği tehlikeli saldırılardan sadece bir tanesi. Bu provoke edici saldırılar, denizcilikteki 'sefer özgürlüğü' kurallarının yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır."

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuya ilişkin "Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." açıklamasına da tepki gösteren Pompeo, "Dışişleri Bakanı Zarif bu durumu komik bulabilir ama dünyadaki kimse böyle görmüyor." dedi.

- "Saldırıların arkasında ABD yaptırımları var"

Pompeo, İran'ın düzenlediği saldırıların arkasında ABD'nin Tahran'a uyguladığı "maksimum yaptırım kampanyası" olduğunu belirterek, "İran'ı doğru zamanda müzakere masasına geri getirmek ve oluşturduğu çeşitli tehditleri bertaraf eden geniş bir anlaşmaya teşvik etmek için tüm ekonomik ve diplomatik yaptırımlarımız devam edecek. İran diplomasi ile hareket etmeli, terör, katliam ve gasp ile değil." ifadelerini kullandı.

- Japonya gemilerin saldırıya uğradığını duyurmuştu

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Konuya ilişkin, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yarbay Earl Brown, yardım çağrısında bulunan gemilerin "M/V Front Altair" ve "M/V Kokuka Courageous" isimlerini taşıdığını açıklamıştı.

Saldırıda vurulan Kokuka Courageous gemisindeki 21 mürettebatın Amerikan Bainbridge muhribine alındığını belirten Brown, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı P-8 tipi keşif uçağının da bölgede keşif yaptığını kaydetmişti.

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ABD İRAN Tahran Tanker Gemisine Saldırı Umman körfezi

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