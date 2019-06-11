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GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in desteğiyle düzenlenen operasyonda 49 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 49 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeni eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin arandığı bildirildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı olarak çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in desteğiyle düzenlenen operasyonda 49 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon
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adana FETÖ/PDY operasyon

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