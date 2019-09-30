HABER

GÜNCELLEME - Adana'daki terör saldırısının failleri tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği belirlendi - Şapka takan zanlıların, olay yeri yakınlarında güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi - Zanlılardan birinin otel çalışanı, diğerinin de aynı otelde staj gören öğrenci olduğunu belirterek ev kiraladıkları ortaya çıktı DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik bombalı saldırının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde deneyimli polis ve amirlerden özel ekip oluşturdu.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Ozan S. ve Fırat Ş. olduğunu belirledi.

Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edildi.

Adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenleyen özel ekip, teröristlerin kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, evde detaylı incelemede bulundu.

Daha sonra zanlıların gidebileceği 6 eve daha operasyon düzenleyen polis, bu adreslerde de şüphelileri ulaşamadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında olay yerinin yakınından geçen şüphelilerin ikisinin de şapka taktığı görüldü.

- Evi aylık 600 liraya kiralamışlar

Şüphelilerin kiraladıkları evi saldırıdan birkaç gün önce içindeki eşyayla bırakıp ayrıldıkları öğrenildi.

Hücre evi olarak kullanılan dairenin sahibi Makbule Gülbahar (57), yaklaşık 4 ay önce evinin önünü temizlediği sırada şüphelilerin "kiralık" yazısını görüp kendisiyle daireyi kiralamak için görüştüklerini belirtti.

Gülbahar, şüphelilerden birinin İstanbul'dan geldiğini ve kentteki otelde işe başladığını, diğerinin de öğrenci olduğunu ve aynı otelde staj gördüğünü söylediğini dile getirerek, "Evi kontrol etmek istediler. İçeriye girip baktılar ve sadece biri benimle konuştu, diğeri hiç konuşmadı. Konuştuğum kişi evi kontrol ettikten sonra beğendiğini ve kiralamak istediğini söyledi. Akşam eşimle de konuşup evi 600 liraya kiraladılar." ifadelerini kulladı.

Saldırının ardından polislerin evini bastığını anlatan Gülbahar, "Saldırıdan haberimiz yoktu. Polisler evimize gelip bize şüphelilerin fotoğrafını gösterdiler. Biz de onları teşhis ettik." dedi.

Gülbahar, polislere düzenlenen saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını sözlerine ekledi.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılarKanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar
TBB Başkanı Feyzioğlu yargı reformunu eleştirenlere sert çıktıTBB Başkanı Feyzioğlu yargı reformunu eleştirenlere sert çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana eşya ev ev sahibi Kiralama terör örgütü MLKP

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Son dakika: Zap'a hava harekatı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Yenibosna Ortaokulu'nun tatil edildiğini öğrenci ve veliler okul kapısında öğrendi

Haberi okul kapısında öğrendiler! Büyük şaşkınlık yaşadılar

Küçük Kayra'dan 9 yıl sonra sevindiren haber!

300 ameliyat geçirdi! Sevindiren haber 9 yıl sonra geldi

İzmirli iş adamı paraşüt kazasında hayatını kaybetti

İzmirli iş adamının feci ölümü

Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristlerin hücre evi görüntülendi

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.