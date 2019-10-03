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GÜNCELLEME - Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 08:33 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Esengül Civelek: - "An itibarıyla bölgemizde bir olumsuzluk bulunmamaktadır" - VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

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Akdenzi deprem Esengül Civelek Muğla

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