GÜNCELLEME- Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-Gaziantep seferini yapan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalı Seç firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Aksaray karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve jandarma, soruşturma başlattı.
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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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