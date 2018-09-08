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GÜNCELLEME- Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 08:28 | Son Güncelleme

Kazada 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-Gaziantep seferini yapan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalı Seç firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara-Aksaray karayolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma, soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray OTOBÜS trafik kazası yolcu otobüsü

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