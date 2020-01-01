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  4. GÜNCELLEME - Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

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Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi öldüAnkara'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi öldü
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Anahtar Kelimeler:
3 ölü Altındağ yangın

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