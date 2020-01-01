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  4. GÜNCELLEME - Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın

GÜNCELLEME - Arnavutköy'de kumaş fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince fabrikada soğutma çalışması ve duman tahliyesi de yapıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy fabrika yangın

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