HABER

GÜNCELLEME - Baraj gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 21:45 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi ÇOCUKLARIN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj gölünde boğulan 3 çocuğun cenazesi defnedildi.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyünde serinlemek için girdikleri Dilimli Barajı'nın gölünde kaybolan Mesut Büyüksu ile Olcay ve Özgürcan Ulalı'yı arama çalışmalarına bu sabah devam edildi.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Van'dan gelen Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların yaptığı arama sonucunda, çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde bekleyen çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların cesetleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Mesut Büyüksu'nun cenazesi Esendere Beldesi'nin Sarıyıldız Mahallesi'nde, Özgürcan ve Olcay Ulalı kardeşlerin cenazeleri ise Yüksekova Akalın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
İznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulunduİznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulundu
4 gün önce izninin ardından döndüğü birliğinde şehit oldu4 gün önce izninin ardından döndüğü birliğinde şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma defin dilimli barajı Hakkari Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Michael Frey'in yeni adresi şaşırttı

Michael Frey'in yeni adresi şaşırttı

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çok sayıda kişi hastaneye başvurmuştu! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye başvurmuştu! Açıklama geldi

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Böyle bulundu

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.