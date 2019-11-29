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GÜNCELLEME - Bilecik'teki "usulsüz engelli raporu" şüphelilerinden 5'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 23:07 | Son Güncelleme

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BİLECİK (AA) - Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de "usulsüz engelli raporu" operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bilecik'in yanı sıra Bursa ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 gün önce gözaltına alınan 28 şüpheliden A.F.T, M.D, M.K, L.K, S.Y, H.Y ve S.Ö, adliyeye sevk edildi.

Sevk edilen şüphelilerin 5'inin rapor için aracı olduğu, 2'sinin ise rapor aldığı iddia edildi.

Şüphelilerden, 5'inin, engelli oranının yükselmesi için farklı ilaç ve yöntemlerle, rapor alımı öncesinde şeker değerlerinin yüksek çıkması için rapor alacak olan kişiye glikoz şurubu verdikleri, "Rapor alabilmek için heyet karşısında bayılın" şeklinde telkin ederek rapora kolayca ulaşılabilmesini sağladıkları öğrenildi.

Şahsıların bu yolla usulsüz engelli raporu alarak vergi indiriminden yararlandığı ve bu yöntemle emekliye ayrılıp devleti zarara uğrattığı belirtildi.

21 şüphelinin emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y ve S.Ö, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen A.F.T, M.D, M.K, L.K, S.Y, "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce, sürekli hastalığı bulunanlara ve engellilere devletin sunduğu imkanlardan hasta olmaksızın haksız yere yararlanan kişilerle ilgili çalışma başlatmış, bu kapsamda Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 kişiyi gözaltına almıştı.

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usulsüz engelli raporu Bilecik

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