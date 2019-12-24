GÜNCELLEME - Burkina Faso'da 80 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'nun kuzeyinde 80 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, teröristler, sabah saatlerinde Soum vilayetinin Arbinda kentindeki askeri kampa ve sivillere silahlı saldırı düzenledi.
Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin saldırıya karşılık vererek 80 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği, 20 askerin yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan, teröristlerin beraberindeki çok sayıda askeri mühimmata da el konuldu.
- 7 bölgede OHAL sürüyor
Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.
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