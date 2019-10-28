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GÜNCELLEME - Burkina Faso'da silahlı saldırı: 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

Kimliği belirsiz silahlı kişiler, Soum kentindeki saldırıda 16 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi kaçırdı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda, 16 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso merkezli "infowakat.net" sitesinin haberine göre, Soum kentinin Djibo beldesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Saldırıda 16 sivil yaşamını yitirirken, saldırganlar çok sayıda kişiyi kaçırdı.

Belde halkı, saldırı sonrası bölgeye askeri takviye ekiplerinin gelerek devriye yaptığını aktardı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, güvensizlik durumu nedeniyle ülke genelinde 500 bin kişi yerinden oldu.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Djibo saldırı Soum

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