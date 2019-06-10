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GÜNCELLEME - Bursa'da cam fabrikasının deposunda yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 07:53 | Son Güncelleme

İnegöl ilçesinde şişe ve cam fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki şişe ve cam fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İnegöl 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Şişecam'a ait cam deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İnegöl İtfaiyesi ekipleri, 8 araçla yangına müdahale etti.

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bursa'dan takviye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

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Bursa inegöl yangın

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