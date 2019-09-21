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GÜNCELLEME - DEAŞ'ın sözde emiri ölü taklidiyle kurtulmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 21:09 | Son Güncelleme

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu, örgütün sözde Telafer emiri "Ebu Muhammed" kod adlı S.H. tutuklandı - Sözde emirin, Irak'ta kaldığı cezaevinden kurtarılması için DEAŞ üyelerince düzenlenen baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istendiği, bu sırada ölenlerin arasına gizlenip ölü taklidi yaparak yaralı kurtulduğu ortaya çıktı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu, örgütün sözde Telafer emiri "Ebu Muhammed" kod adlı S.H. tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan sözde emir S.H. ile A.A.Y, A.T. ve R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan "Ebu Muhammed" kod adlı sözde emir S.H, mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonucu eşiyle birlikte kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen "Ebu Muhammed" kod adlı S.H'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği, örgütün sözde Sincar ve Musul emiri de olduğu, Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında, Irak polisi tarafından öldürülmek istenen S.H'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu, eşiyle birlikte yaklaşık 2 ay önce yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği, örgüte kadın üye kazandırılmasından da sorumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

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DEAŞ Sözde Telafer emiri

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