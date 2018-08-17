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GÜNCELLEME - Dedenin 4 yaşındaki torununa silahla ateş ettirdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:02 | Son Güncelleme

Samsun'da 4 yaşındaki torununun eline tabanca vererek ateş ettiren, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Dedenin 4 yaşındaki torununa silahla ateş ettirdiği iddiası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde torununun eline silah vererek ateş ettiren, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan kişi, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kışla Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (45), 4 yaşındaki torunu Z.A'nın eline evde kurusıkı tabanca vererek 4 el ateş ettirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın evine giderek arama yaptı. Aramada, 6 tüfek ile 2 kurusıkı tabanca bulundu. Çocuk Koruma Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dede Samsun Tekkeköy torun

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