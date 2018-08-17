GÜNCELLEME - Dedenin 4 yaşındaki torununa silahla ateş ettirdiği iddiası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde torununun eline silah vererek ateş ettiren, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan kişi, nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kışla Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (45), 4 yaşındaki torunu Z.A'nın eline evde kurusıkı tabanca vererek 4 el ateş ettirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın evine giderek arama yaptı. Aramada, 6 tüfek ile 2 kurusıkı tabanca bulundu. Çocuk Koruma Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum