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GÜNCELLEME - "Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 20:43 | Son Güncelleme

Kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.

Maşat Caddesi'nde, şüpheli araçlara ilişkin uygulama yapan polis ekipleri, T.B'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayıp hızlanan motosikletli, bir polis memuruna çarparak kaçtı.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit polis Uygulama

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