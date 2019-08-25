BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.
Maşat Caddesi'nde, şüpheli araçlara ilişkin uygulama yapan polis ekipleri, T.B'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayıp hızlanan motosikletli, bir polis memuruna çarparak kaçtı.
Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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