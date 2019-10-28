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GÜNCELLEME - Elazığ'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 20:14 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Uçar'ın kullandığı 44 FJ 606 plakalı otomobil, Elazığ-Baskil kara yolunun 35. kilometresinde Nihat Kürşat idaresindeki 23 ES 970 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Uçar ve Kürşat ile Sebahat Kürşat ve Kaan Efe Çiçek yaralandı.

Sürücü Nihat Kürşat hastaneye kaldırılırken yolda, eşi Sebahat Kürşat ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nihat ve Sebahat Kürşat'ın cenazeleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü 2 yaralı Elazığ trafik kazası

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