GÜNCELLEME - Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudan'da ara buluculuk çabaları

Sudan'da darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ve muhalefet arasında ara buluculuk yapmak için başkent Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudanlı siyasi aktörleri, dışa bağımlı olmadan tam bağımsız ve özgürce kararlar almaya çağırdı.

Ahmed, Sudan'a ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki krizin çözümünde bencillik, küçük çıkarlar ve bireysel siyasi hırsların yer almaması gerektiğini belirtti.

Sudan'ın istikrarı, birliği ve egemenliğinin taviz verilmemesi gereken kutsal bir hedef olduğuna vurgu yapan Ahmed, "Ordunun ve güvenlik güçlerinin görevi; vatanın kutsallığı, egemenliği, vatandaşların ve mülklerinin korunması çabasına odaklanmak ve geçiş sürecinde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Etiyopya Başbakanı, ordu, halk ve siyasi güçlerin, demokratik, uzlaşılmış ve kapsayıcı bir geçiş için anlaşmak konusunda hızlı hareket etmesi, cesur ve sorumlu davranması gerektiğini kaydetti.

Sudan’da askerler ve muhalefet arasında ara buluculuk yapmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için dün Hartum'a gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ilk olarak AGK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, ardından Etiyopya Büyükelçiliğinde muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmişti.