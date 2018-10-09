GÜNCELLEME - Haiti'deki deprem

PORT-DE-PAIX (AA) - Haiti'nin kuzeyinde iki gün önce meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 17'ye yükseldi.
Hükümet yetkilileri, depremde Port-de-Paix şehrinde 9, Gros Morne bölgesinde 7 ve Saint-Louis de Nord bölgesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Depremde yaralanan 333 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.
Depremin ardından en az 7 bin 783 ailenin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten yetkililer, 4 okulun yıkıldığını, binlerce evin hasar gördüğünü bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 Ekim'de merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 11,7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.
Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmişti.
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