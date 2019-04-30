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GÜNCELLEME - İstanbul Tuzla'da tersane yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 02:17 | Son Güncelleme

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı - Tersanede yapımı devam eden 200 metre uzunluğundaki bir geminin alt kısmında çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki Seden Tersanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 7 takım itfaiye ekibi, yangına müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekletiliyor.

Tersanede yapımı devam eden 200 metre uzunuluğundaki bir geminin alt kısmında çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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