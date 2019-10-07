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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta silahlı saldırılar: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

Elbistan ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirilen iki silahlı saldırıda akraba olan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Saldırıları gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişiden 3'ü yakalandı - Olayın temmuz ayında meydana gelen bir cinayet nedeniyle aileler arasında oluşan husumetten kaynaklandığı öğrenildi İKİNCİ SALDIRI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksün ilçelerinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki durakta otobüs bekleyen Şener Barut'a bir araçtan silahla ateş edildi.

Ağır yaralanan Barut, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Barut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, daha sonra Elbistan-Göksun kara yolunda seyreden ve içinde hayatını kaybeden Barut'un kardeşi Caner (42) ve yeğeni Akın Barut'un (13) bulunduğu ticari taksiye ateş açtı.

Saldırıda Caner ve Akın Barut ile ticari taksi sürücüsü Güngör Köleli (68) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Caner Barut ile Güngör Köleli Kahramanmaraş'a sevk edildi.

- Olayda "kan davası" şüphesi

Güvenlik güçlerinin, olayın ardından kaçan aynı aileden A.K, T.K. ve İ.K'yi yakaladığı, E.K'yı da yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, olayın temmuz ayında meydana gelen bir cinayet nedeniyle aileler arasında oluşan husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Şener ile yaralanan Caner ve Akın Barut'un, 23 Temmuz 2019'da Göksun ilçesi Keklikoluk Mahalle Muhtarı Hasan Kandil'i öldürdüğü gerekçesiyle Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Öner Barut'u ziyaretten döndüğü öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 zanlının ise öldürülen muhtar Hasan Kandil'in akrabaları olduğu belirtildi.

Bu arada Şener Barut'un hayatını kaybettiği saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın durakta bekleyen kişinin önünde durma, daha sonra durakta bekleyen kişinin yere düşme anı yer aldı.

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Elbistan Göksun ölü silahlı saldırı yaralılar

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