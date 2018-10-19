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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:34 | Son Güncelleme

Otomobilin devrilmesi sonucu anne ve çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı YARALI VE ÖLÜ SAYILARI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fatih Kılıç yönetimindeki 23 EU 962 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 38. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Cuma, Nilay Yonca, Mine, Ali, Kevser ve Yusuf Kılıç yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Yusuf Kılıç ile annesi Mine Kılıç (30), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

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Kahramanmaraş ölü trafik kazası

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