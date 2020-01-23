HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GÜNCELLEME - Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

GÜNCELLEME - Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

GELİŞMELER EKLENDİ

Karabük-Gerede kara yolunda ulaşım, zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunda Gerede istikametine seyreden araçlar, Gerede'ye yaklaşık 10 kilometre mesafede zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 3 yolcu otobüsü, 5 otomobil, 2 tır ve bir minibüste hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Her ihtimale karşı bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçlardaki yolcu ve sürücüleri muayene etti.

Gerede yönünde yaklaşık iki saat sağlanamayan ulaşım, kaza yapan araçların bir kısmının kaldırılmasıyla kontrollü olarak tek şeritten gerçekleştirilmeye başlandı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yoldaki yolcu otobüsü, otomobil ve tırların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Nastanesi'nde hareketlilik Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Nastanesi'nde hareketlilik 
Karabük - Gerede karayolu trafiğe kapandıKarabük - Gerede karayolu trafiğe kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Gerede zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece’de H1N1 paniği! Hastalar başka hastaneye sevk edildi

Büyükçekmece'de H1N1 paniği!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 'ayva'lı protesto

İBB önünde dikkat çeken protesto!

Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

Marmaray'da seferler belli bir süre aksadı

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza karayolunu trafiğe kapattı!

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.