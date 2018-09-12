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GÜNCELLEME - Kastamonu'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

Afgan uyruklu 14 yaşındaki çoban bıçaklanarak öldürüldü - Cinayete ilişkin gözaltına alınan 78 yaşındaki şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kastamonu'da 14 yaşındaki Afgan uyruklu çoban bıçaklanarak öldürüldü.

Çatören köyü ormanlık alanında, orman işçilerince yerde hareketsiz yatan bir kişi bulundu.

İhbar sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, bıçakla öldürüldüğü tespit edilen kişinin köyde çobanlık yapan Jihad Saflan Hamid (14) olduğunu belirledi.

Savcının incelemesinin ardından cenaze Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili aynı köyde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Hüseyin M. (78) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin M. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cinayet KASTAMONU ölü

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