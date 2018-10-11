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GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:45 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi, yaralanan arkadaşlarını hastaneye götürdükleri sırada gözaltına alındı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi 1449 Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfek kullanılan kavgada aynı aileden M.S.Ç, N.Ç. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayın çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından çıktığı iddia edildi.

Öte yandan, kesici aletle yaralanan bir kişinin özel hastaneye götürülmesi üzerine çalışma yapan polis, kasığından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Ö.Ç.K. ile onu getiren arkadaşları M.A. ve N.A'nın kavgaya karıştıklarını tespit etti.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Hayati tehlikesi bulunan Ö.Ç.K'nın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

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4 yaralı kavga

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