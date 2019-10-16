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GÜNCELLEME - Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Domaniç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hüseyin Küçük idaresindeki 43 AAC 090 plakalı yolcu minibüsü ile Enes Işık'ın kullandığı 16 NEB 33 plakalı minibüs, Domaniç-İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Işık yönetimindeki minibüste bulunan Hüseyin Erten (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler Küçük ve Işık dahil 15 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erten'in cesedi ise Domaniç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yolcu minibüsünün, İnegöl'den yola çıktığı ve Domaniç'e geldiği öğrenildi.

Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Kaza Kütahya yolcu servisi

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