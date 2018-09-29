GÜNCELLEME - Kuyumcuda silahlı soygun girişimi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kuyumcuyu soymak isteyen silahlı ve maskeli zanlı, iş yeri sahibi ve çevredeki esnafın yardımıyla yakalandı.

Elinde pompalı tüfek bulunan maskeli kişi, Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Hüseyin Kartoz'a (34) ait kuyumcu dükkanına geldi.

Zanlı ile kafasına tüfeğin kabzasıyla vurduğu iş yeri sahibi Kartoz arasında arbede yaşandı.

Tüfeğin namlusunu yakalayıp kendisini dışarı atan ve yardım isteyen Kartoz'un sesini duyan esnaf, zanlı Ç.D'yi (36) etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tüfeğin yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki kayışını pantolonunun kemerine bağladığı için arbede sırasında kendisine müdahale eden Kartoz ve esnafın elinden kurtulamadığı anlaşılan Ç.D'yi emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ç.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kafası ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Kartoz Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunlu köyünde ikamet ettiği ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Ç.D'nin, hayvancılık ve inşaat işçiliğinin ardından son olarak soymaya çalıştığı kuyumcu dükkanının karşısındaki iş yerinde dövmecilik yaptığı öğrenildi.

Soygun girişimi kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

