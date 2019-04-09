GÜNCELLEME - Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Sedat Y'nin (51) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma-Savaştepe kara yolu Yağcıllı Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkan M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyona çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde midibüste bulunan Gülfezar Zengin'in (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan midibüs sürücüsü, Soma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Bu arada bazı yaralıların yakınları da hastane önünde toplandı.

Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü ise Soma ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, Yağcıllı Mahallesi'ne bağlanan tali yoldan çıkan kamyonu gören midibüs sürücüsünün, çarpışmamak için ani fren yaptığı ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen midibüsün takla attığı anlar yer alıyor.

