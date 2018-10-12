GÜNCELLEME - Mardin'de trafik kazası

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde tırın midibüse çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 76 AN 309 plakalı tır, aynı istikametteki Hıdır Olcay idaresindeki yolcu midibüsüne Yayvantepe köyü mevkisinde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle midibüs devrildi.
Kazada, Halime Karabalık (45) ve Rıhan Tayfan (70) hayatını kaybetti. Midibüs sürücüsü Hıdır Olcay'ın da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu
Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz
Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!
Bir sosyopatın annesi olmak: '13 yaşındaki oğlum, 4 yaşındaki kızımı soğukkanlılıkla öldürdü'
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Okuyucu Yorumları 0 yorum