GÜNCELLEME - Nepal'de sel ve toprak kaymaları

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 30 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiden ise haber alınamıyor.

Kyodo ajansının haberine göre, polisin yaptığı açıklamada, şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı, 18 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal Acil Operasyon Merkezi, Nepal'in orta ve doğu kesimlerinde perşembe gününden bu yana 21 bölgede devam eden yağışların yol açtığı afetler nedeniyle toplam bin 175 kişinin evini kaybettiğini açıkladı.

Polis, yaptığı açıklamada, haber alınamayan kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Katmandu'da pek çok yeri su basarken evlerinde mahsur kalan 108 kişi güvenlik personelince kurtarıldı.

Sel ya da toprak kaymaları nedeniyle pek çok yol kapanırken yüzlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

Afet yönetim ekiplerince yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarından etkilenen halk için helikopterlerin hazırda beklediği ifade edildi.

Toplam 27 bin 830 emniyet personelinin, afetlerden etkilenen bölgelerde hem kurtarma ve yardım hem de yolların kapanmasına neden olan enkazı kaldırma çalışmalarında görevlendirildiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, evleri su altında kalan binlerce kişinin yerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, yoğun yağışların yarına kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

