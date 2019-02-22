GÜNCELLEME - Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı

Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Arslan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen 5 öğrenciden 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. ve Berat B. ambulansla götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Spor salonuna koşan öğrencilerin peşinden giden köpek, buradaki öğrencilere de saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan öğrenciler Büşra Ş. (11) ve Berat B. (12) yaralandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir ortaokula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu iki öğrenci yaralandı.

Öğrencilerden 3'ünün olayın şokuyla paniğe girdiği için hastaneye getirildiğini, iki öğrencinin de köpeğin ısırmasıyla yaralandığını dile getiren Erkan, "Büşra isimli kız öğrencimizin tedavisi devam ediyor. Kendisinin kolunda ve bacağında yaralar mevcut. Diğer öğrencilerimiz taburcu edilmiştir." dedi.

- Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Pitbull cinsi köpeğin öğrencilere saldırısı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, okul bahçesine giren köpeğin arkalarından koştuğu bazı öğrencilere saldırma anı yer alıyor.

