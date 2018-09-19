GÜNCELLEME - Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü

Ordu'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ö. (37) ile M.H. (40) Köprübaşı mevkisinde karşılaştı.

İkili arasında bir süre süren tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra A.Ö, tabancayla M.H'ye 4 el ateş etti.

Göğsünden yaralanan M.H, bir iş yerine sığındı. Sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan M.H, hayatını kaybetti.

Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.