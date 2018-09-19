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GÜNCELLEME - Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Ordu'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ö. (37) ile M.H. (40) Köprübaşı mevkisinde karşılaştı.

İkili arasında bir süre süren tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra A.Ö, tabancayla M.H'ye 4 el ateş etti.

Göğsünden yaralanan M.H, bir iş yerine sığındı. Sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan M.H, hayatını kaybetti.

Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNCELLEME - Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü

- YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
1 ölü ordu Silahlı kavga

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