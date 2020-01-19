HABER
  4. GÜNCELLEME - Polis sandığı kişinin kaçırıp darbettiği genç kız hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME - Polis sandığı kişinin kaçırıp darbettiği genç kız hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Ormanlık alana bırakılan genç kızın ifadesi doğrultusunda yakalanan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp elleri ve ayakları bağlanarak darbedildikten sonra ormanlık alana bırakılan genç kız, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde yaşayan O.U, eve geç kalan kızı L.U'yu (23) telefonla arayarak nerede olduğunu sordu.

Kızının, polislerin yolda uygulama yaptığını söylemesi ve telefonu alan kişinin "GBT uygulaması yapıyoruz, 10 dakika sonra görüşsün." demesi üzerine durumdan şüphelenen baba, söz konusu bölgeye gitti.

Kızını ve uygulama yapan polisleri göremeyen baba, Demircikara Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunarak yardım istedi.

Ertesi sabah Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi yolunda yardım istediği sürücü tarafından polis noktasına getirilen kızın, kayıp müracaatında bulunulan L.U. olduğu anlaşıldı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, ilk ifadesinde otobüsten inip evine gitmek istediği sırada telsiz sesi duyduğunu ve yanına gelerek kendisi polis olarak tanıtıp rozetini gösteren kişinin yönlendirmesiyle siyah renkli VIP araca bindiğini söyledi.

L.U, elleriyle ayaklarını bağlayan şüphelinin araçta kendisini darbettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Ormanlık alana götürüldüğünü ve saldırının burada da devam ettiğini anlatan genç kız, "Bana tecavüz etmeye ve saçlarımı çakmakla yakmaya çalıştı. Kendisine karşı koymam nedeniyle başarılı olamayınca beni ormanlık alana bırakarak bölgeden ayrıldı. Baygın vaziyette bir süre yattıktan sonra uyanıp yola çıkarak yardım istedim." diye konuştu.

L.U'nun ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentteki siyah renkli bin 500 VIP aracı incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, turizm şirketine ait aracın plakasını belirledi.

Aracı olay saatinde kullandığı tespit edilen zanlı Mehmet G. (32) gözaltına alındı.

Şüphelinin üst aramasında 4 uyuşturucu hap bulundu, minibüsteki incelemede genç kıza ait saç ve kan örnekleri tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklamasıEmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması
Bursa’da bodrum katta yangınBursa’da bodrum katta yangın
Kendisini polis olarak tanıtıp genç kızı darp ettiKendisini polis olarak tanıtıp genç kızı darp etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı darp kadın saldırı tutuklama

En Çok Okunan Haberler

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya'nın başkentinde patlama sesleri!

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Denizli'de dehşet! Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü

Damadını pompalı tüfekle öldürdü! Akılalmaz iddia!

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor

Gülistan her yerde aranıyor!

'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.